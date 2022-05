Florent Pagny face au cancer : le chanteur "fatigué", Nour (The Voice 2022) donne de ses nouvelles

Florent Pagny face au cancer

Le 25 janvier 2022, Florent Pagny profitait de son compte Instagram pour annoncer une triste nouvelle à ses fans : il est actuellement atteint d'un cancer du poumon. Une maladie déjà bien développée dans son corps qui l'a récemment obligé à annuler ses concerts afin de suivre un traitement intensif pour la combattre.

Un nouveau chapitre extrême dans la vie du chanteur, qui pourrait néanmoins connaître une happy ending. Il y a quelques semaines, Florent Pagny a en effet dévoilé que les soins qui lui étaient apportés fonctionnaient parfaitement, ce qui lui a notamment permis de chanter durant la finale de The Voice 2022.

Le chanteur fatigué mais prêt à lutter

Une évolution rassurante de la situation qui ne signifie pas pour autant que l'artiste est déjà sorti d'affaires. Au détour d'une interview accordée au Parisien, Nour - sa protégée dans l'émission musicale de TF1, a au contraire révélé que son coach était encore marqué par cette épreuve.

Si elle a dans un premier temps tenu à assurer, "Il est en forme, il est souriant", celle qui avait peur "de le revoir sans cheveux ni barbe" a rapidement précisé qu'il était "un peu fatigué" en ce moment, la faute à son lourd traitement.

Malgré tout, à en croire la récente gagnante de The Voice, Florent Pagny ne devrait rien lâcher et resterait plus motivé que jamais pour vaincre ce cancer, "Même si c'est difficile, il montre son courage et c'est quelque chose qui me fascine chez lui". Fascinée par son mentor, Nour a notamment révélé que la star ne renvoyait pas toujours l'image de quelqu'un de malade tant elle respirerait la positivité, "il est de bonne humeur, en pleine forme, il est courageux".

Des nouvelles rassurantes qui nous laisse espérer de belles choses pour la fin de l'année.