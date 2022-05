Nour gagnante de The Voice 2022 : des votes boostés par la maladie de Florent Pagny ? Sa réaction

Florent Pagny enchaîne les victoires dans The Voice ! Après Marghe en 2021 et Anne Sila pour l'édition All Stars, c'est sa candidate Nour qui sort gagnante de The Voice 2022 : elle a remporté 56,2% des votes face à Mister Mat, le candidat de Vianney. Une belle récompense pour la jeune chanteuse qui a été ternie par certaines accusations.

Nour gagnante grâce à Florent Pagny ? Elle s'exprime

Après l'annonce de la victoire de Nour ce samedi 21 mai 2022, certaines mauvaises langues ont critiqué le choix du public. Selon certains, si la chanteuse de 16 ans a remporté le trophée, ce n'est pas grâce à sa voix... mais "grâce" à la maladie de Florent Pagny. En janvier 2022, le chanteur a dévoilé être atteint d'un cancer du poumon et a fait son retour dans l'émission malgré son traitement. Métamorphosé, le coach de The Voice a ému les internautes et a même chanté en direct malgré la maladie.

Interrogée à ce sujet par Télé Loisirs, Nour a décidé de balayer les critiques. "Je préfère ne pas réagir, les gens disent ce qu'ils veulent derrière leurs écrans." a-t-elle déclaré. Évidemment très heureusement d'avoir remporté l'émission, elle ajoute : "Moi, je suis contente, j'ai le trophée et Florent Pagny aussi. On a gagné à deux. La victoire est autant à lui qu'à moi". Dans une autre interview donnée à TVMag, la gagnante confie : "Dans tous les cas, que les votes soient pour Florent Pagny ou moi, je suis contente d'avoir gagné pour nous deux.". Félicitations à Nour pour sa victoire.