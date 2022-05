The Voice 2022 : Florent Pagny va chanter en direct malgré son cancer, "Tant que ma voix est là, je suis là"

Touché par un cancer aux poumons, Florent Pagny est actuellement en train de suivre un traitement lourd afin de vaincre la maladie. Et comme l'a confié le chanteur cette semaine, ce combat engagé depuis plusieurs mois maintenant semble se diriger dans la bonne direction.

A l'occasion d'une vidéo publiée sur Instagram, l'artiste de 60 ans déclarait notamment, "Il me reste une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. (...) Le protocole a plutôt bien marché : dès les deux premières chimios, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. (...) On a très confiance".

Florent Pagny se confie sur son retour en musique

Des nouvelles rassurantes, malgré un changement de look étonnant, qui l'ont visiblement motivé à retourner sur scène plus tôt que prévu. Ce samedi 14 mai 2022, alors que TF1 diffusera la demi-finale de la saison 11, Florent Pagny va en effet performer le temps d'une chanson au côté de Nour et Lou Dassi, les derniers candidats de sa team.

Un défi inattendu qui pourrait s'avérer difficile, mais qu'il a hâte d'affronter. Après avoir confié auprès de Gala, "Ce serait difficile de chanter trop longtemps", le chanteur a rappelé qu'il avait besoin de cela pour avancer, "Dans l'immédiat, je vais partager un morceau avec les mômes dans The Voice. Je verrai ainsi comment je respire car je n'ai pas chanté depuis un bout de temps. Mais, tant que ma voix est là, je suis là !" Puis, il l'a ensuite martelé, ce n'est pas la maladie actuelle qui le fera abandonner, "Je ne lâcherai rien ! Et je terminerai ma tournée après m'être retapé !"

Autant dire que cette demi-finale sera particulière à suivre et devrait être chargée en émotion. Et rien que pour réentendre la voix de Florent Pagny, on a hâte d'y être !