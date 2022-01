The Voice 2022 : date de diffusion, nouveautés... toutes les infos sur la nouvelle saison

De nombreuses nouveautés

"Elle va ensuite constituer deux battles et coachera les talents. Lors de ses battles, Nolwenn sera présente en plateau, avec un 5ème fauteuil qui sera là aussi, sur le côté. Après chaque battle, elle décidera du gagnant qui aura la possibilité d'intégrer une des équipes des 4 coachs qui peuvent se positionner en appuyant sur le buzzer" détaille la chaine. Une seconde chance qui ne sera pas de trop... "Jamais dans l'histoire du programme le niveau du casting n'a été aussi relevé, ce qui va poser de gros problèmes aux coachs au moment de constituer leur équipe et de respecter le seuil de 14 talents" indique TF1.

Enfin, si on connait déjà les étapes habituelles : auditions à l'aveugle, battles et cross battles, une nouvelle va faire son apparition cette année : les supers cross battles ! Dans cette dernière, les candidats toujours en lice après les cross battles devront affronter une deuxième fois cette épreuve redoutable. "Aux portes des directs, autant dire que le niveau vocal sera exceptionnel et les matchs très serrés" affirme la chaîne. Les KO ne seront cependant plus d'actualité. On a hâte de voir ça !