The Voice 2021 : les Cross Battles annoncés, comment marche cette nouvelle étape ?

The Voice 2021 dévoile sa nouvelle étape des Cross Battles

The Voice 2021 est une saison encore une fois riche en émotions, avec des talents exceptionnels comme Quentin, qui nous avait parlé de son enfant, ou encore Azza, qui s'était confiée sur son aventure. Et The Voice a annoncé dans un communiqué de presse, publié ce mardi 13 avril 2021, une grosse nouveauté pour cette saison. De quoi s'agit-il ? D'une toute nouvelle étape, les Cross Battles. Ces Cross Battles seront diffusés dans The Voice 2021 sur TF1 le samedi 1er mai 2021.

Ce qui signifie que cette nouvelle étape de l'émission présentée par Nikos Aliagas sera "après des K.O. riches en émotions, et juste avant de commencer les grands shows en direct", comme l'a précisé le communiqué. Et les coachs Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny vont avoir une grosse pression sur les épaules pour ces Cross Battles. En effet, "pour la première fois dans l'histoire de The Voice, les coachs vont devoir s'affronter dans des battles d'un nouveau genre, entre stratégie et claques vocales".

Comment fonctionnent les Cross Battles ?

Après les auditions à l'aveugle, les battles (dont le producteur Pascal Guix nous avait raconté les coulisses) et les K.O., ce sera au tour des Cross Battles. Mais comment fonctionne cette nouvelle étape avant la demi-finale en direct ? "Les coachs" Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny "comptent 4 talents chacun dans leur équipe" au début des Cross Battles. "Le coach qui a la main choisit le talent qu'il va envoyer sur scène, puis quel autre coach il décide de défier avec ce talent. L'autre coach répondra à ce duel en choisissant un de ses talents à mettre en face" est-il ensuite indiqué.

Une fois que les coachs ont choisi leurs talents, "les 2 talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c'est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque Cross-Battle et l'enverra directement en demi-finale". Ce sera ainsi le premier vote du public pour les talents de The Voice 2021 !

Ça sera donc aux coachs de choisir les talents et au public de décider qui reste pour la demi-finale, donc les surprises et les rebondissements peuvent être nombreux. Cette nouvelle étape peut du coup tout faire basculer. Eh oui "car à la fin de cette étape, un coach peut très bien se retrouver sans aucun talent ou à contrario, avoir emmené ses 4 talents à la demi-finale".