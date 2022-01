Slimane papa d'une petite fille prématurée, son annonce bouleversante : "Ça fait un mois que je m'inquiète"

Slimane papa d'une petite fille

La fin du duo Slimane - Vitaa, hauteur de nombreux succès musicaux ces dernières années comme Avant toi, De l'or ou Ca ira vous a surpris et déçu ? Elle était pourtant indispensable. Alors que les deux stars avaient logiquement besoin de se retrouver en solo pour travailler sur d'autres projets différents, 2022 s'annonce surtout très chargée sur un plan personnel.

Ainsi, tandis que Vitaa est actuellement enceinte de son troisième enfant, Slimane a profité de son compte Instagram pour annoncer une grande nouvelle : il est désormais papa pour la toute première fois. "Je ne pensais pas du tout faire cette vidéo. Je vous avoue que j'ai deux sentiments qui se mélangent : je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer parce que je vis le plus beau moment de ma vie, et à la fois je suis très triste parce que je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça, a dévoilé le chanteur de 32 ans ce jeudi 27 janvier 2022. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange".

Une naissance prématurée compliquée

Malheureusement, comme il l'a aussitôt précisé dans une vidéo très émouvante, si cette naissance le comble tout logiquement de bonheur, elle est également source d'inquiétudes pour Slimane. En cause ? "Elle est née deux mois pratiquement à l'avance et est à l'hôpital depuis un mois". Le partenaire de Vitaa l'a ensuite confessé, les larmes aux yeux, cette arrivée prématurée a entraîné quelques complications qui sont aujourd'hui prises en charge au jour le jour par le personnel hospitalier, "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis."

Une situation difficile à vivre pour Slimane, qui apparaît néanmoins déjà comme le meilleur des papas, prêt à renverser le monde pour permettre à son enfant d'avoir le plus bel avenir possible, "Si je ne vous en ai pas parlé avant, c'est parce que ça fait vingt-cinq jours que je fais des allers-retours à l'hôpital, et que j'attends seulement que ma fille aille mieux, que j'ai l'oreille posée sur elle pour entendre si elle respire, que j'ai les yeux rivés sur le moniteur pour voir si elle ne fait pas de tachycardie".