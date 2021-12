Vitaa enceinte de son 3ème enfant : "J'attends un bébé depuis le début de la tournée"

"Il y a eu des moments difficiles à cause de ça, ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée"

L'interprète d'A fleur de toi ou encore du feat. Bella Ciao de La Casa de Papel remixé par GIMS a précisé qu'elle voulait un 3ème enfant depuis un moment. "J'attendais ça depuis tellement longtemps ! Je voulais absolument le partager avec vous" a expliqué Vitaa, très contente d'agrandir sa famille. "Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée" a-t-elle précisé, "Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse".

Et alors Vitaa est enceinte, son amie Amel Bent attend aussi un bébé. Les deux copines chanteuses pourront donc vivre leurs grossesses en même temps.