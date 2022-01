Vitaa enceinte et sous oxygène : "Merci le Covid"

Heureusement, Vitaa ne semble pas trop mal en point, elle qui attend actuellement son troisième enfant. La chanteuse a dévoilé sa grossesse le 18 décembre dernier. "Je voulais terminer en vous annonçant le meilleur, je vous garde le meilleur pour la fin. Je vous ai caché cette belle nouvelle mais depuis le début de cette tournée j'attends un petit bébé, et voilà je l'ai pas encore dit..." a-t-elle confié en vidéo. "Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée. Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse" a-t-elle ajouté dans la vidéo.