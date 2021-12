Hilona Gos violemment touchée par la Covid-19 : "Je voulais mourir"

"Je hurlais, j'étais dans un état second"

C'est malheureusement en solo que Hilona Gos - que l'on a récemment pu suivre dans Les Marseillais vs Le Reste du monde 6 (W9), passera les fêtes de fin d'année. Sur Snapchat, la jeune femme a révélé une triste nouvelle : malgré une vaccination complète, elle est actuellement contaminée par la Covid-19. Et à en croire ses propos, les symptômes sont particulièrement virulents.

"Le premier jour, j'ai eu 40,2 de fièvre. Insoutenable, j'ai cru que mon cerveau allait lâcher tellement c'était douloureux, a-t-elle dans un premier temps révélé au beau milieu du Airbnb qu'elle a été contrainte de louer afin de s'isoler de ses proches. Je hurlais, j'étais dans un état second. Je disais que je voulais mourir." Une précision choquante ? Oui, mais loin d'être étonnante.

Hilona Gos fait face au Covid-19

L'ex-fiancée de Julien Bert l'a en effet précisé, elle n'est pas épargnée par les effets secondaires du virus, "En plus des courbatures insoutenables, j'avais l'impression qu'on me lacérait le corps. Et j'ai toujours cette impression d'ailleurs." Puis, elle l'a ensuite ajouté, même si "la fièvre est redescendue" ce qui lui permet désormais de "supporter un peu plus la douleur" et que "la gorge ça va, j'ai le gout et l'odorat", elle est encore loin d'être sortie d'affaire, "Chaque mouvement je suis essoufflée, j'ai l'impression de ne pas m'en remettre".

On espère que tout ira rapidement pour le mieux pour Hilona Gos, qui est tout de même soutenue par l'un de ses chiens durant cette épreuve, mais ne soyez pas étonnés de ne pas avoir de ses nouvelles pendant quelques jours. Elle l'a précisé sur Instagram, "Il est temps pour moi de faire une pause", ce qui laisse entendre qu'elle a désormais besoin de beaucoup de repos pour guérir.