Hilona Gos (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) séparée de Julien Bert, elle tacle encore son ex

Hilona Gos tacle encore une fois Julien Bert

C'est dans l'épisode du 25 octobre 2021 de l'émission Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 que le comportement de Julien Bert a choqué et déçu de nombreux téléspectateurs. Souvenez-vous, ce dernier en profitait pour se remettre en couple avec Hilona Gos, alors même qu'il venait de jouer avec le coeur et les espoirs d'Océane El Himer la veille.

Un double jeu qui a fonctionné durant le tournage puisque, comme on a pu le découvrir ce mercredi 3 novembre 2021, Julien et Hilona ont quitté l'aventure ensemble. En revanche, Hilona l'a rappelé cette semaine, ces faux-semblants n'ont finalement pas tenu très longtemps et leur histoire a logiquement pris fin depuis. Et à en croire ses propos, c'était à la fois inévitable et la meilleure décision possible.

"Si j'avais su tout ce qu'il lui avait dit..."

A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, Hilona n'a en effet pas hésité à présenter cette histoire comme "une sombre époque". Bien décidée à tourner la page aujourd'hui "je dis adieu à cette ancienne vie pour en recommencer une nouvelle qui, je l'espère, sera encore plus belle", la jeune femme a néanmoins tenu à pointer une dernière fois du doigt le comportement déplorable de Julien Bert vis-à-vis de ses conquêtes.

"Je dirais simplement que ce vous avez vu n'est que le fruit de quelqu'un qui a joué sur les deux tableaux, a-t-elle déploré. Vous avez la version qu'il lui a donnée à elle, mais vous n'avez jamais eu la version qu'il m'a donnée à moi, parce que ça a bien arrangé tout le monde, y compris lui que vous ne le sachiez pas".

Aussi, même si elle n'est toujours pas amie avec Océane, "Je ne la porte pas dans mon coeur", Hilona a confessé regretter son attitude, que ce soit en se laissant manipuler par Julien ou en le laissant autant jouer avec sa concurrente, "Croyez moi, si j'avais su tout ce qu'il lui avait dit, rien ne se serait déroulé de la même manière. (...) Océane me faisait beaucoup de peine parce que justement je savais la manière dont il me parlait d'elle et je ne pouvais pas tolérer ça."

Le message est passé.