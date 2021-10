Julien Bert "mytho", "méchant", "irrespectueux"... Il se fait clasher par de nombreux internautes

Hilona et Océane ont toutes les deux réagi à l'épisode, sans pour autant trop se confier. Hilona Gos a partagé une vidéo parodique de son retour dans la villa, où un internaute rejoue sa scène d'arrivée totalement folle. Quant à Océane El Himer, elle a tenu à remercier ses copines Mélanie Orl et Victoria Mehault : "Heureusement qu'elles étaient là".

De nombreux internautes clashent Julien Bert pour son comportement avec Océane El Himer

Face au comportement de Julien Bert, de nombreux internautes étaient déçus. Dans son dernier post Instagram qui n'avait aucun rapport avec Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, plusieurs internautes ont commenté l'épisode en clashant le candidat de télé-réalité. "Julien t'assumes pas avoir essayer de bai*** Océane. Et tu remets la faute sur Océane. Elle a rien fait. Même si tu aimais Hilona t'aurais pas du mentir pour pouvoir récupérer Hilona. C'est pas bien", "T'es à gerber. (...) T'assume rien devant Hilona t'es pas à un homme t'es un petit toutou qui accourt à son maître quand elle le décide. Elle te prend te jette et c'est bien fait pour toi", "Honnêtement, ton histoire avec Hilona ça ne regarde que vous et on s'en fou complet de votre relation toxique ! Mais ce que tu as fais à Océane par contre, c'est un manque de respect total et ça montre à quel point tu es un gros mytho et un sans coeur... tu t'es juste servi d'elle et ça ce n'est pas un comportement d'un homme", "Mais hallucinant le mec qui se fait passer pour la victime dans chaque épisode, un mytho qui retourne les situations et qui fait passer Océane pour une morte de faim !" ou encore "La pauvre Océane !!!! Tellement méchant ce que vous lui avez fait" ont-ils lâché.

Même le blogueur @mayamotv a précisé sur Instagram que "si Illan avait eu le même comportement que Julien Bert avec Océane, ça aurait été la fin du monde, ils l'auraient tous harcelés comme ils ont fait dans ORDM mais comme c'est Julien personne dit rien". Isabeau a confirmé en disant que c'était "true", "vrai" en français.

Et les internautes n'ont pas fini de tacler Julien Bert, car dans l'épisode de ce mardi 26 octobre 2021, il va même clasher Océane pendant la cérémonie d'élimination...