Vitaa se confie sur son amitié avec Diam's : "Je l'ai vue beaucoup souffrir"

Vitaa revient sur son "coup de foudre humain" avec Diam's

Comment oublier l'énorme tube Confessions nocturnes de Vitaa et Diam's ! "Mel assieds-toi faut que je te parle, j'ai passé ma journée dans le noir...", on connaît tous (ou presque) les paroles par coeur et on ne s'en lasse pas, même 14 ans après la sortie du morceau.

En tout cas, cette collaboration cultissime a fait naître une belle amitié entre les deux artistes qui ne s'est jamais éteinte depuis : "On a eu un coup de foudre humain avant l'artistique". "Et après on ne s'est plus jamais lâchées", a confié Vitaa sur France Inter.

"Elle est plus heureuse comme ça"

La complice de Slimane a ensuite expliqué que Diam's a été un véritable mentor pour elle dans sa carrière musicale : "Diam's elle m'a beaucoup poussée, elle me disait 'tu as un don, il faut que tu écrives, il faut que tu racontes tes histoires. J'ai beaucoup appris à ses côtés parce que j'allais en tournée avec elle (...) Je la regardais beaucoup. Vraiment, c'est une grande auteure."

Vitaa ajoute : "Je l'ai vue beaucoup souffrir. Je pense qu'elle s'était elle aussi beaucoup construite qu'en tant qu'artiste et elle a eu beaucoup de mal à mener sa vie personnelle et sa vie d'artiste (...) Elle est plus heureuse comme ça et moi je respecte son choix. C'est mon amie. C'est une passionnée, elle écrit encore. Elle a mis la musique de côté mais elle écrit encore des bouquins, des textes. Des fois on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet."