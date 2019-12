Elizabeth Banks (Charlie's Angels) : "Kristen Stewart est très drôle dans la vie" (Interview)

Girl power, grosses explosions, humour et scènes de combats surprenantes sont au rendez-vous de Charlie's Angels, en salles ce mercredi 25 décembre. Si le film n'a pas cartonné outre-Atlantique, il a pourtant tout pour plaire à commencer par son casting. Après s'être consacrée à des films plus indépendants (qui lui ont d'ailleurs valu un César du meilleur second rôle féminin), Kristen Stewart revient dans un blockbuster, 7 ans après la fin de Twilight. L'actrice est surprenante dans le rôle de Sabina... qui n'est pourtant pas si éloignée de ce qu'elle est dans la vie.

"Elle est vraiment très drôle"

Il y a quelques semaines, PRBK a pu rencontrer les stars de Charlie's Angels (retrouvez bientôt l'interview des trois actrices principales sur le site) dont Elizabeth Banks. Nous lui avons demandé comment elle avait convaincu Kristen Stewart de prendre part au projet. "J'ai en partie convaincu Kristen de jouer dans le film en lui disant : 'Personne ne t'a vu comme ça avant. Je veux que tu sois très ouverte et drôle, je sais que tu peux l'être'." nous a-t-elle confié. Emballée par le projet, celle qui s'est fait connaître dans Twilight a tout de suite accepter de jouer l'un des rôles principaux. Il faut dire que, selon Elizabeth Banks, Kristen Stewart est vraiment différente de l'image que l'on peut avoir d'elle. "Elle voulait vraiment être relax comme elle l'est dans la vie. Elle est vraiment très drôle." confie la star.

Dans notre interview à voir en intégralité dans notre diaporama, Elizabeth Banks évoque aussi les clins d'oeil de Charlie's Angels aux films et à la série, nous parle de Naomi Scott mais aussi du tournage des scènes d'action.

Charlie's Angels, en salles ce mercredi 25 décembre.