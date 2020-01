Bad Boys For Life : qui sont les nouvelles recrues aux côtés de Will Smith ? On vous les présente !

Bad Boys For Life permet à Vanessa Hudgens (High School Musical, La Princesse de Chicago) de décrocher le rôle le plus physique de sa carrière. "On m'a donné une arme un peu avant le tournage pour que je puisse m'y habituer. Au fur et à mesure que je l'inspectais, je me suis rendu compte que c'était la même que dans Sucker Punch (de Zack Snyder). Je me sentie chanceuse d'avoir fait Sucker Punch et d'ainsi avoir une expérience avec ce type d'armes".

