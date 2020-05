Central Park : Stanley Tucci & Daveed Diggs terrifiés à l'idée de devoir chanter

Vous jouez deux vieilles femmes dans cette série. Comment se prépare-t-on à un tel rôle ? Vous avez pu apporter votre propre touche ?

Stanley Tucci : (rires) J'ai vraiment utilisé ce qu'il y avait dans le script et j'en ai profité pour expérimenter différentes voix et puis, au bout d'un moment, la voix s'est trouvée d'elle-même. Mais au final, tout était quand même déjà dans les scénarios pour moi.

Daveed Diggs : Je ne me souviens plus vraiment quand j'ai découvert que j'allais jouer une femme (rires). Je crois que Josh Gad m'avait demandé de le faire en me disant que Leslie Odom Jr. participait à la série, que Stanley était là aussi et j'ai dit 'Génial. Je suis partant. Je m'en fiche de ce que tu veux que je fasse, je le fais'. Du coup j'ai dit 'oui', je n'y ai plus pensé, il s'est passé beaucoup de temps jusqu'à ce que je reçoive les scripts et c'est là que j'ai réalisé... J'ai passé du temps avec Loren Bouchard (le co-créateur, ndlr), j'essayais avec lui différentes voix, je lui demandais ce qu'il en pensait et il me répondait à chaque fois 'Est-ce que tu peux arrêter et juste prendre ta voix normale ?' (rires).

En tant qu'acteurs, avez-vous hésité à accepter ces rôles qui auraient pu être tenus par des actrices ? Le choix de Kristen Bell pour jouer une enfant métisse a un peu fait parler.

Daveed Diggs : Non. C'est, à mon sens, le genre de choses qui est vraiment intéressant avec l'animation. Ça offre l'opportunité de jouer sur la façon dont les voix sont genrées. En tout cas, j'espère que vous ne passez pas votre temps à penser à ce genre de choses quand vous regardez un épisode de Central Park. A notre époque, en tant que société, on commence à explorer à quel point l'idée du genre peut être fluide en tant qu'identité. Il y a une forme d'histoire intellectuelle intéressante à creuser : Qu'est-ce qu'une voix a à voir avec ça ? L'animation est un endroit qui, j'imagine, jouera de plus en plus avec ce genre de questions.

Stanley Tucci : Je suis d'accord. L'animation vous donne la liberté de vous amuser, de tester beaucoup de choses. Et c'est ce que vous faites en tant qu'acteur. Vous devez être capable de tout faire. Qu'importe le genre, c'est justement le principe de la comédie.

Est-ce que vous ressentez autant de plaisir à faire une voix pour une série d'animation que lorsque vous êtes sur un vrai plateau de tournage ?

Stanley Tucci : C'est en tout cas beaucoup plus facile. Vous n'avez pas l'obligation de vous maquiller, vous ne portez pas de costumes... (rires). Vous pouvez enregistrer votre travail en quelques heures seulement par jour. C'est nettement plus simple.

Daveed Diggs : Ouais, c'est amusant et c'est facile. J'aime les deux, mais c'est beaucoup plus simple de dire 'oui' à un projet de série d'animation.

Central Park est une comédie musicale. C'était un défi pour vous de chanter ?

Stanley Tucci : Pour moi c'était un énorme défi, j'étais terrifié. Je ne sais pas chanter. Du coup, j'étais assez soulagé de voir que je pouvais parler-chanter en gardant cette horrible voix (rires).

Daveed Diggs : C'est la même chose pour moi, je suis toujours terrifié à l'idée de chanter. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais savoir que les créateurs et autres acteurs le font également ça facilite un peu le travail. Et puis, c'est de l'animation, donc ça vous permet de vous mettre un peu en retrait, de vous libérer, et ils peuvent ensuite corriger tout ça en post-production. Un peu de mixage des notes, de l'auto-tune et c'est parti !

La saison 1 de Central Park est disponible sur Apple TV+.