Mensonges, Infidèle, Sam... 10 séries de TF1 inspirées de séries étrangères

Plan B / Plan B

Plan B est l'adaptation de la série d'anthologie éponyme québécoise. Elle reprend l'histoire de la saison 2 dans laquelle Florence accepte de prendre une pilule pour retourner dans le passé afin d'éviter que sa fille Lou ne se suicide. Les noms des personnages restent inchangés entre les deux versions. Seuls les acteurs sont différents. Dans la version française, Florence est jouée par Julie de Bona et dans la version québécoise par Sophie Lorain. Lou par Kim Higelin et Emi Chichoine, Nicolas par Bruno Debrandt et Luc Guérin, Félix par Axel Auriant (Skam) et Levi Doré, Manu par Tom Leeb et Steve Gagnon, puis Catherine par Cécile Rebboah et Tammy Verge. Plan B a donc déjà deux saisons au Canada tandis qu'en France, la saison 2 n'a pas encore été annoncée. TF1 n'a pas non plus révélé si elle envisageait de donner une suite à la série.