Plan B : une saison 2 est-elle possible ? Axel Auriant nous répond (Interview)

Une saison 2 pour Plan B ?

Après l'annulation de Profilage, Alice Nevers et Section de recherches, TF1 a rechargé sa grille de programmes avec de nouvelles séries françaises, comme HPI, avec Audrey Fleurot, Luther, le remake de la version britannique avec Idris Elba, et Plan B. Cette dernière se démarque quand même des autres avec son univers fantastique ancré dans le réel et ses messages forts sur le rapport qu'on peut avoir avec notre passé. Le show est en réalité adapté de la série éponyme québécoise qui a eu le droit à deux saisons.

Du coup, Plan B peut-elle avoir une suite, comme la version originale ? TF1 n'a encore rien annoncé, mais PRBK a eu l'occasion de poser la question à Axel Auriant (Felix) : "Tout dépend de ce que vont vouloir raconter les scénaristes et les auteurs. Si une saison 2 a lieu, il faut la faire pour les bonnes raisons. En tout cas, je ne sais pas du tout s'il y en aura une, mais si elle a de bons enjeux et une jolie histoire à raconter, elle aura sa place et sera intéressante."

Une série d'anthologie ?

Si Plan B, avec Julie de Bona, Kim Higelin, Bruno Debrandt et Tom Rivoire (Les Bracelets Rouges), suit les codes de la version québécoise, elle pourrait très bien devenir une série d'anthologie. La série originale a eu le droit à deux saisons avec des acteurs différents et des histoires inédites : la version française est adaptée de la saison 2. La saison 1, elle, raconte l'histoire de Philippe qui fait appel à la société Plan B pour revenir dans le passé afin d'éviter la mort de sa femme, Evelyn. Un synopsis totalement possible pour la potentielle suite de Plan B, affaire à suivre donc !