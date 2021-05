HPI saison 2 : Morgane et Karadec en couple ? La créatrice donne des infos sur la suite

Dans HPI saison 1, tout n'a pas hyper bien commencé entre Morgane Alvaro et Karadec, mais au fur et à mesure des épisodes, ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre. Les téléspectateurs ont alors espéré les voir en couple sauf que les scénaristes ont préféré garder une part de mystère pour la saison 2, déjà commandée et bientôt en tournage. Du coup, la saison 1 s'est terminée sur Karadec se rendant chez Morgane pour démarrer une histoire. Malheureusement, il est arrivé trop tard car entre temps, la jeune maman a renoué avec son ex Ludo.

Morgane et Karadec en couple dans HPI saison 2 ?

Rassurez-vous, rien n'est encore perdu car les scénaristes peuvent toujours décider de les mettre en couple dans HPI saison 2. Alors, a-t-on une chance de voir Karadec (Mehdi Nebbou) et Morgane (Audrey Fleurot) devenir plus que des collègues ? Ce n'est pas impossible si l'on en croit les confidences de la créatrice à Allociné : "Ça m'intéressait beaucoup de déstabiliser un peu mes héros. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir à la situation initiale. On peut créer des chocs narratifs qui peuvent tout faire revenir à zéro."

Alice Chegaray-Breugnot confie ensuite : "Nous sommes déjà en train d'écrire la saison 2 pour ne pas être en retard. Et effectivement il y aura des obstacles (rires). Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Si ce n'est qu'on repart a priori à nouveau sur 8 épisodes. Et malgré l'emploi du temps un peu chargé de nos comédiens, ils sont tous partants pour rempiler."

"Cela aurait été dommage si ça s'était concrétisé"

De son côté, Mehdi Nebbou a réagi au rapprochement entre Morgane et Karadec et à la fin de la saison 1, qui a attiré 10,5 millions de téléspectateurs sur TF1, en interview avec Télé Loisirs : "On s'est demandé avec Audrey si ce n'était pas trop tôt et s'il ne fallait pas en garder un peu sous le pied, et puis on est finalement partis là-dedans. C'est vraiment à leur insu et malgré eux, ils n'assument pas du tout leurs sentiments. Cela aurait été dommage si ça s'était concrétisé."