HPI, une saison 2 déjà commandée : les premières infos sur la suite

Depuis son lancement sur TF1, HPI bat des records d'audiences : la série avec Audrey Fleurot attire entre 10 et 12 millions de téléspectateurs ! C'est donc sans surprise qu'elle est renouvelée pour une saison 2. En réalité, la chaîne a pris cette décision bien avant de connaître les audiences comme le rapporte La Voix du Nord : "Difficile de garder le secret puisqu'on a commencé à prévenir les techniciens !", avoue le producteur, Patrice Onfray, au site. Le tournage de la suite serait d'ailleurs prévu pour la mi-octobre.

Une saison 2 pour HPI !

Il se déroulera toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, dont une partie à Lille, mais en attendant de découvrir la saison 2 de HPI, la co-créatrice, Alice Chegaray-Breugnot, a donné les premières infos en interview avec Première : "Dans la saison 2, j'essaye de travailler un concept par épisode. Un épisode Cold Case par exemple ! Qu'est-ce que ça fait un épisode Cold Case avec Morgane, sachant qu'on n'a pas de flashbacks dans la série et que tous les flashs sont des projections dans sa tête ? Qu'est-ce que ça donne, un épisode Cold Case avec des flashs imaginés par Morgane ?"

Elle a ensuite confié : "On a aussi envie de faire un épisode avec un peu de fantastique ou du surnaturel. Ou un épisode Casino, avec Morgane qui se croit dans Ocean's Twelve... J'ai essayé de me lister les passages obligés du polar et voir comment nous, on pouvait s'en amuser et le faire à notre sauce."

Une diffusion en 2022 ?

Si tout se passe bien HPI saison 2, avec Audrey Fleurot, devrait arriver sur TF1 début 2022 : "On est en écriture depuis déjà pas mal de temps pour la saison 2 de HPI. Parce que si la série continue et qu'on s'installe dans une saisonnalité, il faut pouvoir être là au rendez-vous d'avril prochain !", a dévoilé la co-créatrice de la série, critiquée par un vrai HPI.