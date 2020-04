Les Bracelets rouges : une saison 4 en préparation... mais sans les acteurs principaux ?

Lancée en 2018 sur TF1, la série Les Bracelets rouges, adaptée du show catalan Polseres vermelles, a rapidement trouvé son public et ému des millions de téléspectateurs. La saison 3 qui a débuté le 9 mars dernier se déroulait plusieurs mois après la saison 2, la plupart des jeunes patients étant désormais sortis de l'hôpital. Une façon de tourner la page... avant un gros changement.

Un nouveau casting pour la saison 4 des Bracelets rouges

Selon les informations de Nicolas Cuche qui s'est confié à Allociné, la potentielle saison 4 des Bracelets rouges (qui n'est pour l'instant pas officiellement commandée par TF1) ne devrait plus être centrée sur les personnages incarnés par Audran Cattin, Tom Rivoire, Azize Diabaté et les autres. Il confirme que la saison 3 va clôturer leurs histoires et qu'il ne sera pas de retour pour la suite. "Je sais qu'elle est en écriture." confie le scénariste et réalisateur au sujet de la suite de la série.

Premières infos sur ce qui est envisagé

Mais alors, qui seront ces nouveaux héros qui auront la lourde tâche de succéder à Thomas, Clément, Mehdi, Roxane ou encore Nour ? Selon nos confrères, les nouveaux personnages de la série pourraient être "un peu plus jeunes" et souffrir de pathologies encore non explorées dans le show mais "très fortes" avec des intrigues qui s'annoncent "différentes". Il se pourrait d'ailleurs que certains acteurs reviennent, notamment du côté de l'équipe médicale.

Un projet intrigant qui permettra aux acteurs de tourner la page. A la fin de la saison 2, Audran Cattin (Thomas) et Tom Rivoire (Clément) nous avaient confié que la saison 3 pourrait bien être la dernière, du moins pour leurs personnages. "Il y a un moment où, à part faire venir des nouvelles personnes, on ne peut pas faire Plus belle la vie à l'hôpital. On ne va pas faire 26 saisons, ce serait dommage, ce serait tirer le filon pour rien. Dans ce que j'ai su pour la suite, ce serait vraiment un truc qui boucle et qui n'est pas gratuit" avait confié l'interprète de Thomas à PRBK.