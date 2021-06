Luther : une saison 2 pour l'adaptation française sur TF1 ? Christopher Bayemi donne des infos

Après HPI, Christopher Bayemi a décroché le rôle principal dans Luther, l'adaptation française de la série britannique, sur TF1. Il y interprète Théo Luther, un flic tombé en dépression après un accident avec un tueur d'enfants. Une fois rétabli, il reprend ses fonctions à la Brigade Criminelle de Paris et rencontre Alice (Chloé Jouannet) qu'il soupçonne d'être la meurtrière de ses parents. Une relation toxique s'installe alors entre eux. Une relation toxique qui continuera en saison 2 ?

Une saison 2 pour Luther ?

Pour le moment, TF1 n'a encore rien annoncé, mais la suite n'est pas impossible puisque le show avec Idris Elba a eu le droit à 5 saisons : "Il faut attendre de voir les audiences", a expliqué Christopher Bayemi en interview avec Télé Star. Les audiences de Luther ne battent pas des records comme celles de HPI avec Audrey Fleurot, mais restent quand même raisonnables, malgré une baisse en une semaine : 4 260 000 téléspectateurs pour la première soirée de diffusion et 3,42 millions pour la deuxième soirée. Le season final déterminera sûrement l'avenir de la série avec Chloé Jouannet et Christopher Bayemi.

En tout cas, l'acteur principal, lui, est déjà prêt pour la saison 2 de Luther : "De mon côté je suis partant d'autant que la relation entre Luther et Alice se développe en saison 2 et 3 et que les masques vont tomber. Les personnages ont encore beaucoup de choses à raconter." Il n'y a plus qu'à croiser les doigts donc !