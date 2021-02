Je te promets : les 6 plus grosses différences avec This is Us

Lancée en septembre 2016 aux Etats-Unis sur NBC, This is Us a rapidement conquis l'Amérique (et pas que). Si le succès a été moindre en France malgré sa diffusion sur M6, la série qui compte actuellement 5 saisons a tapé dans l'oeil de TF1. Le remake, Je te promets, a été annoncé en 2018 et vient d'être lancé, trois ans après. Cette fois, on ne suit pas la famille Pearson mais les Gallo. Les personnages sont presque les mêmes et PRBK a comparé le casting de This is Us et le casting de Je te promets.

Lors de la diffusion des deux premiers épisodes la semaine dernière, certains téléspectateurs ont critiqué les grosses ressemblances entre les deux séries. Pourtant, Je te promets arrive à se différencier sur certains points.

1. Le métier de Michaël / Kevin

C'est l'un des plus gros changements entre Je te promets et This is Us : dans la série originale, Kevin (Justin Hartley) est la star d'une sitcom et tente de trouver un nouveau souffle dans sa carrière après avoir lâché son rôle. Dans la version française, Michaël (Guillaume Labbé) n'est pas acteur au début mais footballeur. Joueur à l'OM, il va faire une erreur qui va lui coûter sa carrière (il était tout proche de la retraite). Véritable paria dans son domaine, il va tenter de changer son image en se lançant dans le théâtre.

2. Les versions âgées de Florence et José / Rebecca et Miguel

Dans Je te promets, ce sont des acteurs différents qui interprètent Florence et José en version jeune et en version âgée (Camille Lou et Bruno Sanches pour les versions jeunes, Nathalie Roussel et Lionnel Astier pour les versions âgées). Un choix différent de celui pris par l'équipe de This is Us : dans la série originale, ce sont les mêmes acteurs qui jouent Rebecca et Miguel aux deux époques. Mandy Moore et Jon Huertas doivent donc passer pas mal de temps au maquillage quand ils doivent incarner leurs personnages dans les scènes se déroulant dans les années 2020.