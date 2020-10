Infidèle saison 3 : une suite est-elle possible ? Tom Leeb et Grégoire Paturel répondent

Après avoir découvert le secret de Gabriel (Tom Leeb), que va-t-il se passer pour Emma (Claire Keim) et sa famille dans les deux derniers épisodes d'Infidèle saison 2 ? Pas mal de rebondissements et de surprises. En attendant de le découvrir, la série de TF1 peut-elle avoir une saison 3 ? Pour info, le show original anglais, Doctor Foster (Docteur Foster en français), n'en a pas eu et n'en aura sûrement jamais.

Une saison 3 pour Infidèle ?

La réponse officielle n'a pas encore été donnée, mais PRBK a eu l'occasion de poser la question en interview avec Tom Leeb et Grégoire Paturel : "J'avoue que je ne sais pas. Ça dépend si on arrive à faire évoluer les personnages et à ne pas rester dans l'adultère. Il faut voir si en fonction de leur destin ça fonctionne", nous a confié l'interprète de Gabriel.

Le jeune acteur qui joue le rôle de Luigi, le fils d'Emma, n'en sait pas plus non plus, mais il a quand même sa petite idée : "J'aimerais énormément évidemment. Après, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne pense pas." Claire Keim, elle, a expliqué à Allociné : "J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose, mais je suis la première à me laisser surprendre et à aimer ça, donc j'ai envie d'avoir tort. En tout cas, il est possible que ce soit la fin."

"C'était totalement un plaisir d'être avec Claire Keim"

Tom Leeb (Gabriel) est lui aussi pour revenir si Infidèle hérite d'une saison 3 : "Si le destin de mon personnage raconte quelque chose de fort et de nouveau, avec plaisir. C'était totalement un plaisir d'être avec Claire Keim."

En tout cas, rien n'est impossible ! Pour preuve, une autre série française a eu plus de saisons que la version originale. Il s'agit de Skam France : elle va avoir 8 saisons, sur France tv.slash, alors que le show norvégien n'en a eu que 4. Affaire à suivre du coup.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.