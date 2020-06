Skam France renouvelée pour des saisons 7 et 8 : "Grâce à vous, l'aventure va toujours plus loin"

Des saisons 7 et 8 pour Skam France !

Alors que la saison 6 de Skam France a été imaginée comme étant la dernière, l'aventure ne va finalement pas se terminer tout de suite puisque des saisons 7 et 8, de 10 épisodes, ont été commandées : "Grâce à vous, l'aventure va toujours plus loin : les saisons 7 et 8 sont officiellement confirmées pour #SKAMFrance", a posté sur Twitter France tv slash.

La bonne nouvelle a été annoncée lors de la conférence de presse sur la fiction numérique de France TV, mais ces deux saisons supplémentaires étaient déjà évoquées en janvier 2020 par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte : "On est en discussions pour la 7 et la 8." La version française de Skam continue donc de prendre son indépendance puisque les saisons 7 et 8 n'existent pas non plus dans la version norvégienne, qui est l'originale. Le tournage devrait démarrer en septembre.