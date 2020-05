Skam France saison 6 : le couple de Lucas et Eliott en danger ? Flavie Delangle (Lola) répond

Lucas et Eliott forment sûrement LE couple préféré des fans de Skam France. Ils sont ensemble depuis la saison 3, ils ont pris un appartement tous les deux... en bref, tout va pour le mieux pour les garçons, mais l'arrivée de Lola dans la saison 6 a créé quelques conflits entre eux. Des conflits qui effraient bien évidemment les adeptes de la série de France tv slash. Ils ne sont surtout pas rassurés de voir Eliott se rapprocher de la petite soeur de Daphné (Lula Cotton-Frapier), mais ont-ils raison d'avoir peur ? Peut-il se passer quelque chose entre Lola et le personnage de Maxence Danet-Fauvel ?

Flavie Delangle parle de la relation entre Lola et Eliott

Les révélations de Flavie Delangle en interview avec PRBK vont leur enlever toutes craintes : "Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils vont être inquiets, ça c'est sûr, mais ça se termine très bien", explique-t-elle avant d'en dire plus sur l'évolution de la relation entre Eliott et Lola : "Lola et Eliott sont presque pareils, comme lui est bipolaire et elle addict. Ca va tout de suite être une relation frère-soeur, meilleurs amis. Ca ne va pas être quelque chose de malsain, même si on pourrait le croire."

Flavie Delangle ajoute : "Ils sont beaucoup attachés l'un à l'autre, mais ça reste fraternel. Il n'y aura jamais rien de sentimental. C'est un peu le frère qu'elle n'a jamais eu." Une bonne nouvelle pour les fans du couple de Lucas et Eliott. Mieux vaut ne pas toucher à ce binôme !

"Ils m'ont dit : 'ils vont te détester'"

En découvrant son rôle, Flavie Delangle était bien consciente qu'elle pourrait recevoir des critiques, mais heureusement, elle a été bien préparée face aux éventuels haters grâce aux autres acteurs de Skam : "Ils m'ont dit : 'ils vont te détester comme tu touches à Basile, Daphné, Eliott. Au début, ça ne va pas passer, mais après, ils vont comprendre'. Du coup, je me dis que ça ne va pas durer", a-t-elle confié en interview avec PRBK. En tout cas, pour le moment, les retours positifs sur Lola sont nombreux.