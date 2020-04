Skam France saison 6 : Lola (Flavie Delangle) se dévoile dans un premier teaser

La saison 6 de Skam France s'annonce très différente des autres. Déjà parce qu'elle n'est pas centrée sur un personnage phare de la série, mais sur un personnage dont nous avons rapidement fait la connaissance dans le dernier épisode de la saison 5 : il s'agit de Lola, la petite soeur de Daphné. Le but est "d'introduire une nouvelle dynamique" et d'avoir "une notion d'héritage" : "On a abordé la saison 6 comme la dernière. C'était très important que ce ne soit pas pour nous une saison parmi tant d'autres", a expliqué David Hourrègue, le réalisateur.

Skam France saison 6 arrive le...

Rassurez-vous, Lucas (Axel Auriant), Arthur (Robin Migné), Basile (Paul Scarfoglio), Emma (Philippine Stindel), Alexia (Coline Preher), Imane (Assa Sylla), Eliott ou encore Daphné (Lula Cotton Frapier) seront toujours présents : "certains un petit peu plus que d'autres, c'est le jeu de chaque saison", a confié David Hourrègue. Eliott (Maxence Danet-Fauvel) aura d'ailleurs un rôle plus important et intéressant dans la saison 6 de Skam France. En attendant de découvrir son lien avec Lola, le personnage de Flavie Delangle se dévoile dans un premier teaser poignant dans lequel sa soeur Daphné lui annonce... la mort de leur mère !

Cette terrible nouvelle va tout chambouler pour les deux lycéennes, rien ne sera plus comme avant. Quelles seront les conséquences ? Mais surtout, où est passé Lola pendant tout ce temps ? Pourquoi Daphné n'a-t-elle jamais parlé d'elle ? On découvrira tout ça dans la nouvelle saison de Skam qui démarre le... samedi 18 avril 2020 sur France tv.slash comme on l'apprend à la fin du teaser. Les fans de la série n'étaient pas loin en annonçant la date de diffusion pour le 17 avril. Bien vu !