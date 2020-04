Skam France saison 6 : la date de diffusion dévoilée ?

Après une saison 1 sur Emma (Philippine Stindel), une saison 2 sur Manon (Marilyn Lima), une saison 3 sur Lucas (Axel Auriant), une saison 4 sur Imane (Assa Sylla) et une saison 5 sur Arthur (Robin Migné), la saison 6 de Skam France sera, normalement, centrée sur Lola, la soeur de Daphné. On a fait sa connaissance dans le dernier épisode de la saison 5 : "Elle introduit une nouvelle dynamique", ont expliqué Niels Rahou (scénariste) et David Hourrègue (réalisateur) lors d'un live sur YouTube.

Une idée sur la date de diff ?

Rassurez-vous les membres du crew (Alexia, Emma, Imane et Daphné - et Manon ?) et du gang (Arthur, Basile, Lucas et Yann) seront toujours présents dans la saison 6 de Skam France. D'ailleurs, pour quand est prévue la diffusion sur France tv.slash ? Cette question n'a pour le moment pas de réponse, mais certains internautes pensent que David Hourrègue a donné un indice en postant "J-14" sur l'une de ses photos en story Instagram, ce vendredi 3 avril 2020. Ils ont alors fait le calcul et selon eux, la nouvelle saison arriverait le 17 avril... et s'il s'agissait seulement d'un décompte pour la bande-annonce ?