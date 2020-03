Skam France saison 6 : Manon de retour dans la série ? Marilyn Lima répond

Une saison 6 différente

Peu d'infos sont actuellement connues sur la saison 6 de Skam France, mais les nouveaux épisodes de la série pourraient surprendre de nombreux fans. Niels Rahou (scénariste) et David Hourrègue (réalisateur) l'ont récemment dévoilé, leur ambition pour l'année prochaine est "d'introduire une nouvelle dynamique" et "de faire comprendre aussi qu'il y a une notion d'héritage".

Autrement dit, de nouveaux personnages, plus jeunes, devraient profiter de cette saison 6 pour se démarquer. Ça sera notamment le cas de Lola - la soeur de Daphné, qui pourrait voir sa génération être mise en avant. Et du côté des anciens ? Rassurez-vous, ils seront toujours présents à l'écran. Le duo de créateurs l'a précisé, "les personnages que l'on aime seront toujours là, certains un petit peu plus que d'autres, c'est le jeu de chaque saison".

Manon de retour dans Skam ?

Une bonne nouvelle pour Marilyn Lima, l'interprète de Manon ? C'est justement ce que l'on a tenté de savoir. A l'occasion de la promo du film Une Sirène à Paris de Mathias Malzieu, actuellement au cinéma, dans lequel elle incarne la fameuse sirène, on a eu la chance de rencontrer la comédienne en interview. A travers notre concept du "vrai ou faux", on a ainsi tenté d'en savoir plus sur son avenir dans la série, qu'elle a quittée après la saison 4.

A la question "Vrai ou faux tu vas revenir dans Skam ?", l'actrice n'a pas souhaité fermer la porte à une telle possibilité, répondant simplement "Frai, fraux". Et pour cause, comme elle nous l'a rappelé, son départ de la série était lié à des circonstances exceptionnelles, "Les deux tournages se faisaient en même temps, et dans la vie d'une comédienne ce sont des choses qui arrivent. C'était donc une décision à prendre."

Surtout, son absence tombait à pic du côté de l'histoire de Skam : "Il fallait laisser la place à Arthur/Robin. J'ai eu de la peine à partir, mais je savais qu'il y avait encore de magnifiques comédiens, de magnifiques histoires." Autrement dit, maintenant que cette intrigue a été racontée et que l'agenda de Marilyn Lima semble dégagé, rien n'interdit d'espérer son retour à l'écran. On croise les doigts.