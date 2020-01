Une sirène à Paris : Marilyn Lima (Skam) et Nicolas Duvauchelle dans une course contre l'amour

Sorti en février 2019 dans toutes les librairies, le livre Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aura le droit à sa propre adaptation cinématographique cette année. En effet, le chanteur de Dionysos - et écrivain, a décidé de donner vie à sa nouvelle histoire sur grand écran, six ans après Jack et la Mécanique du coeur, dans un film éponyme porté par Nicolas Duvauchelle (Braquo, Je ne suis pas un salaud), Marilyn Lima (Skam) ou encore Rossy de Palma (L'Homme qui tua Don Quichotte).

Course contre l'amour à Paris

Au programme ? Crooner à ses heures perdues, Gaspard est avant tout un homme qui ne croit plus au bonheur après une violente rupture. Pourtant, sa rencontre avec Lula - une sirène échouée dans la Seine qui ne connait rien au sujet de l'amour, bouleverse son existence au point de réussir à de nouveau faire battre son coeur. Problème, la voix de cette étrange créature est mortelle et, s'ils ne luttent pas contre leurs sentiments, le coeur de Gaspard risque tout simplement d'exploser. De quoi les plonger dans une course contre la mort/l'amour aussi folle qu'envoûtante.

Véritable conte poétique et inventif sous la plume de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris le sera tout autant devant sa caméra. On peut en effet le découvrir dans la première bande-annonce (voir dans notre diaporama), ce film regorgera d'idées visuelles incroyables pour nous en mettre plein les yeux (on retrouve notamment dans ce trailer l'amour de l'artiste pour le stop motion), le tout porté par une bande originale puissante.

Une sirène à Paris sortira le 11 mars au cinéma et on a déjà hâte.