Skam France saison 6 : les premières images dévoilées

Alors qu'on imaginait la saison 6 de Skam France centrée sur Basile (Paul Scarfoglio), Eliott, Daphné (Lula Cotton-Frapier) ou Alexia (Coline Preher), elle mettra finalement en avant Lola, la soeur de Daphné, présentée dans le dernier épisode de la saison 5. Cela veut-il dire que Lucas (Axel Auriant), Arthur (Robin Migné), Emma (Philippine Stindel) et le reste de la bande ne seront plus là ? Rassurez-vous, la réponse est non : "Les personnages que l'on aime seront toujours là, certains un petit peu plus que d'autres, c'est le jeu de chaque saison", ont expliqué David Hourrègue, le réalisateur, et Niels Rahou, le scénariste.

Eliott et Lola sur les premières photos de la saison 6 de Skam

On sait aussi que Eliott (Maxence Danet-Fauvel) aura "une partition bien plus intéressante et bien plus importante dans la saison 6" de Skam. Aurait-il un lien avec Lola, jouée par Flavie Delangle ? Est-il son ex ? Partagent-ils la même maladie, la bipolarité ? Beaucoup de questions se posent et il faut malheureusement patienter pour obtenir des réponses car la date de diff n'a pas encore été dévoilée. En attendant, on peut découvrir les premières images de la saison 6 avec la soeur de Daphné et Eliott. Bon d'accord, elles ne nous disent pas grand chose sur la suite, mais c'est déjà ça, non ?