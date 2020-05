Lula Cotton-Frapier (Daphné dans Skam France) : "Il y a enfin une justice à ce personnage"

Dans le dernier épisode de la saison 5 de Skam France, les fans de la série de France tv slash ont fait la connaissance de Lola, la petite soeur de Daphné. Ils se sont rapidement doutés que la saison 6 allait être centrée sur elle, mais ils n'avaient sûrement imaginé son côté destructeur et ses addictions à l'alcool et à la drogue. Ils sont d'ailleurs assez bluffés par la performance de Flavie Delangle.

"Cette énergie et cette bonne humeur servaient à cacher quelque chose"

L'arrivée de Lola apporte donc une nouvelle dynamique à Skam et permet aussi d'en apprendre plus sur l'histoire personnelle de Daphné. Et là, vous vous demandez sûrement "pourquoi n'ont-ils pas fait une saison sur elle ?". Eh bien, cette idée a été envisagée par David Hourrègue et France TV, mais elle a tout simplement été refusée : "De base Lola, devait avoir 8 ans. Mais vu que je crois qu'ils n'ont pas eu le droit de faire une saison sur Daphné, comme David l'a dit dans une autre interview, ils ont dû trouver une autre façon de faire pour parler de Daphné et ils ont trouvé intéressant d'amener une Lola de 15 ans. Ce qui permettait de parler aussi d'Eliott", explique Lula Cotton-Frapier à Télé 7 Jours. Tout s'explique !

En tout cas, on découvre une Daphné très différente dans cette saison 6 : "cette énergie et cette bonne humeur servaient à cacher quelque chose. Cette saison permet d'enfin rentrer dans son monde et de découvrir que c'est comme ça qu'elle a toujours été. (...) Je trouve qu'il y a enfin une justice à ce personnage ! Pendant longtemps, j'ai été la seule à l'excuser, à dire 'Mais vous ne la comprenez pas !'. Dans ma tête il y a toujours eu quelque chose derrière, sinon je n'aurais pas pu la jouer et elle n'aurait pas pu être aussi touchante", avoue la jeune actrice et chanteuse.

Un tournage particulier pour Lula Cotton-Frapier

Dans la suite de cette interview, Lula Cotton-Frapier (Daphné) confie que le tournage de la saison 5 de Skam France a été particulier pour elle : "La saison 5 a été très bizarre pour mon personnage. Je n'avais aucune scène de groupe, je n'étais jamais là ou quand j'étais là, je devais tirer la gueule ! Je trouvais ça dur comme tournage car j'essayais d'être agréable, souriante entre les prises, mais en réalité, j'avais envie de m'éloigner et rester dans mon mood. Tout le monde était dans un mood tellement différent de Daphné ! C'était beaucoup plus simple dans la saison 6, où je devais parfois pleurer avant une scène pour avoir les yeux gonflés."