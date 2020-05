Skam France saison 6 : Daphné a failli avoir sa propre saison, le réalisateur raconte

Après la saison 1 sur Emma (Philippine Stindel), la saison 2 sur Manon (Marilyn Lima), qui est revenue dans la saison 6, la saison 3 sur Lucas (Axel Auriant) et la saison 4 sur Imane (Assa Sylla), les fans imaginaient les saisons 5 et 6 de Skam sur Alexia (Coline Preher) et Daphné (Lula Cotton-Frappier). David Hourrègue, le scénariste Niels Rahou et la production ont décidé de partir dans d'autres directions avec la saison 5 centrée sur Arthur (Robin Migné) et la 6 sur Lola (Flavie Delangle), la petite soeur de Daphné : "Avec la saison 5, on gérait encore l'héritage (...) J'avoue que j'ai senti une espèce de libération et je trouve cette saison 6 radicale, elle va marquer un tournant", confie le réalisateur à Allociné.

Une saison sur Daphné refusée

C'est vrai que cette saison 6 de Skam France est très différente des autres, mais avant d'opter pour l'idée des addictions et du côté destructeur, Daphné a failli avoir sa propre saison : "A la base, on avait plusieurs idées. On voulait parler d'Arthur, de Daphné, d'Alexia, d'Elliot. Après, on s'est adapté en fonction de ce qu'on nous a laissé faire. On considérait que de ne pas parler de Daphné était quasiment impossible dans le sens où elle est un des personnages centraux de toutes les saisons et son arche narrative devait être bouclée. (...) Après avoir essuyé un refus pour une saison sur Daphné, l'idée de la petite soeur nous est vite revenue", explique David Hourrègue.

"Flavie est renversante"

Il n'en dit pas plus sur les raisons de ce refus. En tout cas, Flavie Delangle était une évidence pour lui au moment des castings : "J'essaie de ne pas avoir de méfiance parentale par rapport à mon sujet et là j'étais un peu obligé d'avoir ce rôle parce que Lola traverse des événements que je ne souhaite à personne. Je voulais constamment avoir de l'empathie pour elle et quand j'ai vu Flavie, tout était là. Le fait qu'elle soit éloignée du personnage et qu'elle soit mature a été bénéfique. J'ai eu un regard paternel sur ce personnage et Flavie est renversante. Je suis très fier d'elle."