Skam France saison 6 : Maya, Jo... Flavie Delangle nous présente les nouveaux personnages

Le but de la saison 6 de Skam France est d'introduire une nouvelle dynamique et qu'elle ne soit pas vue comme "une saison parmi tant d'autres". Voilà donc pourquoi le personnage central n'est pas l'un des acteurs ou l'une des actrices, mais Flavie Delangle aka Lola, la petite soeur de Daphné, addict à l'alcool et la drogue avec un côté destructeur. Un rôle à l'opposé de l'actrice : "On est très différentes au niveau du caractère", a expliqué Flavie Delangle en interview avec PRBK. En plus de Lola, cette saison inédite accueille une nouvelle bande de potes, la Mif. Voici ses membres.

Maya (Ayumi Roux)

Maya est un peu la leader de la Mif. Elle est la première que la soeur de Daphné rencontre et, malgré leur rencontre particulière et intrigante, les deux ados semblent s'apprécier : Lola a l'air même de kiffer le côté piquant de Maya, jouée par Ayumi Roux, vue dans Mental (autre série de France tv.slash) et Vampires, sur Netflix. Comment va évoluer leur relation ? Suspense... En attendant, Flavie Delangle se confie sur sa partenaire en interview avec PRBK : "Ayumi c'est un bonbon, elle est trop mignonne."