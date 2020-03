Vampires : une saison 2 en préparation pour la série de Netflix ?

Vous vous ennuyés pendant le confinement à cause du Coronavirus ? Netflix est là pour vous remonter le moral ! Entre les films, les émissions de divertissement (The Circle, Love is Blind, Terrace House...), les documentaires, les séries, comme la saison 3 d'Elite, Dare Me, On My Block ou encore Riverdale, il y a de quoi s'occuper. La plateforme a aussi mis en ligne son nouveau show français, Vampires.

Une saison 2 pour Vampires ?

Si vous ne l'avez pas encore regardé, voici l'histoire : Alors que la famille de Martha Radescu (Suzanne Clément) vit clandestinement, Doïna (Oulaya Amamra), la petite dernière, découvre qu'elle est en réalité mi-humaine et mi-vampire. Elle doit alors apprendre à vivre avec sa double nature, qui fascine la communauté dirigée par les Nemeth. Elle va devenir leur cible numéro 1. La saison 1 se termine sur un cliffangher laissant penser que la série française pourrait avoir une saison 2.

Netflix ne l'a pas encore renouvelée, mais une suite est-elle possible ? "Là on a une première saison assez courte, avec seulement 6 épisodes. On verra bien si ça mord. Si c'est les cas, tout le monde aura envie de continuer. On a déjà des idées, et on se tient prêt. On attend plus que Netflix donne le feu vert pour la saison 2", confie le co-créateur de Vampires, Benjamin Dupas, à Première.