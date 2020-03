Elite saison 3 : les 8 moments forts avec Ander, Lu, Valerio ou encore Omar

1. La maladie d'Ander

C'est sûrement l'intrigue la plus déchirante de la saison 3 d'Elite : le cancer d'Ander. Même si les fans s'en doutaient un peu dans la saison 2, la maladie du personnage d'Aron Piper s'est confirmée dans cette nouvelle saison, ce qui en a bouleversé plus d'un comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Et en plus d'être atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique, Ander s'éloigne de tous ses potes et de son chéri Omar préférant rester seul : son couple se retrouve alors en danger. Heureusement, tout est bien qui finit bien puisqu'à la fin de la saison 3, il apprend qu'il est en rémission... et se réconcilie avec son petit ami.