Elite saison 3 : 5 détails que vous n'aviez (peut-être) pas remarqués dans la bande-annonce

Six mois tout juste après la mise en ligne de la saison 2, Elite est déjà de retour et on ne va pas s'en plaindre ! Des dramas, des coucheries, du sang, quoi de mieux pour passer un bon week-end tant que c'est fictif ? Cette saison 3 s'annonce d'ailleurs très tendue et (of course) très sexy aussi.

Les circonstances de la mort de Polo

C'est LA grosse surprise de la bande-annonce de la saison 3 d'Elite : Polo (Alvaro Rico) va mourir ! L'acteur a réagi au destin de son personnage et même spoilé certains fans sur Instagram. La vidéo nous donne en tout cas plus de détails sur la mort "épique" (dixit l'acteur) du tueur de Marina : on peut voir qu'il va chuter d'un balcon dans la boîte où travaille Omar (Omar Ayuso). Mais qui l'a tué ? Mystère pour le moment.