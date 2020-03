Jorge López (Elite) : Valerio nu dans la série, l'acteur était totalement flippé

Une scène de sexe compliquée à tourner

La saison 3 de Elite - attendue le 13 mars prochain sur Netflix, devrait peut-être comporter une scène de sexe très intense avec un possible plan à trois entre Valerio, Cayetana et Polo, mais c'est bien la saison 2 qui a été la plus difficile à tourner pour Jorge López, l'interprète de Valerio.

Souvenez-vous, à l'occasion de l'épisode 2, le jeune ado se baladait totalement nu (ou presque) au bord d'une piscine. Une séquence mémorable pour les fans, mais également compliquée à vivre pour le comédien. Il l'a rappelé au micro de TÊTU, "Je suis très pudique. La nudité n'est pas quelque chose de simple pour moi." Aussi, alors qu'il n'avait le droit de porter qu'une "chaussette sur le sexe", il a été obligé de prendre sur lui pour tourner cette scène, "J'étais très nerveux. C'était ma première scène 'nu' à proprement parler."

Une saison 3 plus folle ?

Heureusement, il l'a rapidement précisé, l'équipe présente sur le plateau a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions, "l'équipe a été chouette. Très pro. Finalement, j'ai passé un bon moment." De quoi lui permettre de jouer le plus justement possible ce qui était demandé par le scénario, "Je pense avoir été à la hauteur de ce que mon personnage devait communiquer" et le motiver à aller encore plus loin.

Interrogé ensuite sur les événements à venir dans la saison 3, Jorge López a en effet dévoilé avoir "relevé [son] plus grand défi en tant qu'acteur pendant le deuxième épisode de cette saison." On ne sait pas encore quoi, avec qui, ni comment, mais on a hâte de le découvrir.