Elite saison 3 : (SPOILER) gravement malade, les internautes au bout de leur vie

Ander atteint d'un cancer

Vous avez déjà terminé la saison 3 d'Elite sur Netflix ? Vous l'avez binge-watchée en une journée ? Vous savez donc qui a tué Polo (Alvaro Rico) et vous êtes au courant de la grave maladie d'Ander découverte au moment d'un rapport intime avec Omar. Eh oui, alors que le frère de Nadia fait une fellation à son petit ami, il sent une boule au niveau de l'aine.

Ander part alors voir un médecin... qui lui annonce qu'il a un cancer évoluant très rapidement, une leucémie aiguë lymphoblastique plus précisément. L'adolescent doit aller passer par la case chimiothérapie. Heureusement, il peut compter sur Omar pour le soutenir... enfin presque puisque leur couple se retrouve en danger suite à cette maladie.

Les internautes choqués et tristes

Cette révélation sur Ander a été un gros choc pour la majorité des internautes même s'ils s'y attendaient déjà un peu au vu de ce qu'il s'est passé dans la saison 2 d'Elite (il y a une scène où le personnage d'Aron Piper saigne du nez de manière inquiétante).

Pour certains, ce sort est clairement injuste tandis que d'autres se laissent submerger par leur tristesse comme on peut le voir sur Twitter : "Comment ça ander il est malade wsh ? vous avez pas gérer la saison 3 Élite là !", "Si Ander meurt la vie d'moi je finis pas la saison et j'demande au coronavirus de me prendre en otage", "Ander ne mérite pas ça", "Ander souffre trop, je suis vraiment trop triste pour lui".