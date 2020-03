Elite saison 3 : qui a tué (SPOILER) ? Et si l'affiche avait spoilé le coupable

Cet internaute a remarqué un détail dans la pose des personnages. Comme il l'explique, on peut voir une partie des mains de chaque héros de la série... sauf celles de Valerio (Jorge Lopez). Et si cela signifiait que le demi-frère de Lu est responsable de la mort de Polo ? "Il a comme par hasard les mains dans ses poches et on ne les voit pas" écrit cet internaute. Un autre a aussi remarqué que les mains du personnage sont cachées par la tête de Lu (Danna Paola), ce qui pourrait signifier qu'elle va cacher son crime. Mais pourquoi Valerio et Polo pourraient-ils être en froid ? Le trailer semblait les montrer en plein plan à trois avec Cayetana mais pour l'instant, difficile d'expliquer

Une théorie déjà populaire

Bien que tout le monde ne soit pas venue à cette conclusion en observant l'affiche, de nombreux internautes ont déjà évoqué la possibilité que Valerio soit responsable du meurtre notamment suite aux propos de Jorge Lopez qui a annoncé qu'il quitterait Elite après la saison 3. "J'ai fait le tour. Deux saisons, c'est assez pour moi. Mais vous verrez, ça finit en apothéose" a confié l'acteur à Têtu. Il n'en faut pas plus pour douter ! Alors, Valerio a-t-il tué Polo ? Réponse dès demain sur Netflix !