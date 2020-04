Skam France saison 6 : qui est Flavie Delangle, l'interprète de Lola ?

Après Winona Guyon (Noée) et Lucas Wild (Camille) dans la saison 5, la Skam Family accueille une autre petite nouvelle dans la saison 6 : il s'agit de Flavie Delangle. Elle interprète le rôle de Lola, la petite soeur de Daphné qui va perdre complètement pied et déraper plus d'une fois. Vous avez envie d'en savoir plus sur le personnage central et sur l'actrice ? Ca se passe par ici !