Skam France saison 6 : Manon (Marilyn Lima) de retour, le réalisateur s'explique

Marilyn Lima de retour dans Skam France saison 6

À l'origine, Marilyn Lima était prévue au casting de Skam France saison 5, mais entre-temps, elle a décroché l'un des rôles principaux du film Une sirène à Paris, aux côtés de Nicolas Duvauchelle. Le crew s'est donc retrouvé sans Manon : "J'ai réécrit en une nuit toute la saison en enlevant son personnage mais aussi toutes les occurrences liées à son personnage", a expliqué Niels Rahou, le scénariste de Skam France à 20 minutes.

Les fans ont ensuite découvert que Marilyn Lima ne figurerait pas non plus dans la saison 6, centrée sur Lola (Flavie Delangle), la petite soeur de Daphné. Ils ne s'attendaient donc pas à ce que l'actrice soit de retour dans l'épisode 3 ! Eh oui, l'interprète de Manon est revenue, avec Charles (Michel Biel), dans la série de Francetv slash le temps de l'anniversaire de Daphné.

"Ça nous semblait très important d'avoir tout le monde à bord"

Le réalisateur David Hourrègue s'est confié sur ce retour surprise et remarqué en interview avec Allociné : "C'est vrai que ça a été compliqué avant la saison 5 parce que les auteurs ont dû la réécrire pour des problèmes de planning. Chaque personnage est porteur d'une saison puis revient en second plan donc ce n'est pas facile à gérer. Mais ça nous semblait très important d'avoir tout le monde à bord pour cette saison 6, même symboliquement. J'y tenais, on y tenait tous que ce soit les comédiens ou moi-même. C'est un peu ça l'esprit de Skam. On commence ensemble, on termine ensemble." Marilyn Lima fera-t-elle d'autres apparitions dans la saison 6 de Skam ? Affaire à suivre.