Infidèle saison 2 : Tom Leeb réagit au secret de Gabriel, "J'ai trouvé ça un peu gratuit" (Itw)

Avec Grégoire Paturel (Luigi), Tom Leeb est le deuxième petit nouveau de la saison 2 d'Infidèle. Il y interprète le rôle de Gabriel, un ostéopathe intriguant et beau gosse, surtout, qui n'a pas un secret facile à cacher : "Il le fait à contre-coeur. Quand les téléspectateurs le découvriront, ils comprendront pourquoi c'est à contre-coeur", a expliqué Tom Leeb en interview avec PRBK. Un secret enfin dévoilé dans les épisodes du 8 octobre 2020 sur TF1.

"On en a un peu marre de voir ça à la télé"

Quel est-il ? Gabriel est devenu escort, comme Adrian dans la saison 10 de Clem, pour s'en sortir financièrement. Un choix qui n'a pas méga emballé l'acteur au départ : "Je ne savais pas que j'étais escort au début. J'ai trouvé ça un peu gratuit. On en a un peu marre de voir ça à la télé, ça a déjà été exploré, mais au final, je comprends la complexité du personnage."

Le partenaire de Claire Keim dans Infidèle saison 2 ajoute : "Gabriel est dans la démerde, il a fui sa famille, il n'a plus de contact avec son frère et son père. Il est conscient d'avoir un physique avantageux, il se dit 'comment est ce que je peux vivre confortablement ? Devenir escort, ok, si je le fais pendant quelques années je le ferai.' Ça le rend encore plus malheureux et encore plus seul."

"Gabriel va mettre Emma dans des situations pas possibles"

Sachez que Gabriel n'a pas encore dévoilé tous ses secrets : "Est-ce qu'il est ici pour créer des ennuis ou pour arranger sa situation personnelle ? Est-ce que son attitude est sincère ou pas ? (...) Il se retrouve pris dans toutes ces intrigues, mais il va aussi mettre Emma dans des situations pas possibles. D'épisodes en épisodes, on voit cette détonation du personnage de Gabriel. Tout le monde lui en veut à lui, mais est-ce qu'il est vraiment là par hasard ou il veut juste du bien aux gens ?", a expliqué Tom Leeb à PRBK.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.