Agustin Galiana (Clem saison 10) : "Un membre de la famille va tomber malade" (Interview)

Purebreak : Dans la saison 10 de Clem, on retrouve Adrian après sa rupture avec Alyzée. Comment va-t-il s'en sortir seul avec Pablo ?

Agustin Galiana : Ça va être très compliqué parce qu'il a aussi été mis à pied. Il se retrouve sans travail avec la garde de son enfant. Il est très content de l'avoir récupéré, mais il faut qu'il trouve de l'argent pour s'en occuper, c'est là le gros problème. Pour s'en sortir, il va devenir prof de salsa. Il est repéré par la prof lorsqu'il amène Pablo à un cours. Et puis, lors de l'une de ses classes, il va recevoir une proposition un peu caliente et sans se rendre compte et sans forcément l'avoir voulu, il va se retrouver dans l'escorting. Il aurait peut-être pu trouver autre chose, mais il fait ça pour son fils.

Adrian va se retrouver dans l'escorting

C'est un choix qui t'a surpris ?

Beaucoup. Au début, ça m'a choqué, mais après, je me suis dit que pas mal d'hommes et de femmes tombent dans cette situation tout en ne sachant pas pourquoi ils le font. Je me suis aussi demandé jusqu'où pouvait aller Adrian dans cette démarche.

Comment as-tu réagi à l'annonce du départ d'Elodie Fontan ?

J'ai eu beaucoup de peine parce que c'était ma partenaire depuis 4 ans. On n'a jamais eu de problèmes, on avait une relation de confiance. On était complice et de vrais camarades. Je n'ai pas eu d'autre partenaire comme elle. Ça m'a donc fait de la peine, mais je comprends aussi qu'il faut faire d'autres choses. Ça faisait 9 ans qu'Elodie jouait dans cette série. C'est une fille formidable, une actrice super. Pour moi, ça a été une perte parce que tout se passait hyper bien.

Tu es toujours en contact avec elle ?

Bien évidemment. On ne se parle pas toutes les semaines parce qu'on a notre vie, mais oui, on se parle. Quand elle a eu son enfant, je l'ai félicitée. On reste des copains, des amis.

"Cette année, il va y avoir des bouleversements"

Cette saison 10 de Clem est plus joyeuse, c'était important de ne pas trop rester dans le drama ?

L'année dernière, il fallait choquer les téléspectateurs. Même nous, on a été choqué en lisant le scénario. L'accident de Clem, la mort de Caroline et la séparation d'Adrian et Alyzée étaient trois éléments forts de la saison 9. Cette année, il va y avoir des bouleversements, des moments difficiles, mais la famille restera unie. On aborde aussi des thèmes d'actualité comme l'écologie et l'environnement. Un membre de la famille va tomber malade à cause de tout ça.

Tu as des nouvelles de Victoria Abril ?

Oui, elle est aussi tellement prise de son côté. On se parle deux-trois fois par an. Là on s'est envoyé des textos pendant le confinement. Elle a essayé de venir me voir au théâtre, mais elle n'a pas pu. Elle passe beaucoup de temps en Espagne en ce moment, elle y travaille pas mal.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.