You, Sex/Life, Shadow and Bone... les séries Netflix qui reviennent (ou pas)

Sexify : on ne sait pas si la série aura une saison 2.

Sex/Life : la série n'est pas officiellement renouvelée pour une saison 2.

Shadow and Bone, la saga Grisha : la série est renouvelée pour une saison 2.

Sky Rojo : on ne sait pas si la série aura une saison 3.

Soundtrack : la série n'aura pas de saison 2.

Space Force : la série est renouvelée pour une saison 2.

Spinning Out : la série avec Kaya Scodelario a été annulée après une saison.

Stranger Things : la saison 4 est en préparation et a été repoussée à cause de la Covid-19.

Sweet Magnolias : la série est renouvelée pour une saison 2.

Sweet Tooth : la série aura une saison 2.

Teenage Bounty Hunters : la série a été annulée au bout d'une saison.

Tiny Pretty Things : on ne sait pas si la série aura une saison 2.

The Crown : La série est renouvelée jusqu'à la saison 6 qui sera la dernière

The End of the F***ing World : la saison 2 était la dernière, la créatrice ne souhaitant pas donner de suite à la série.

The Haunting : Mike Flanagan a déclaré qu'une saison 3 n'était pas au programme après Hill House et Bly Manor.

The Last Kingdom : Netflix a renouvelé la série pour une saison 5 qui sera la dernière.

The OA : la série n'aura pas de saison 3.

The One : on ne sait pas si la série aura une saison 2.

The Order : la série n'aura pas de saison 3.

The Politician :Netflix n'a pas encore renouvelée la série pour une saison 3 mais l'équipe s'est confiée sur la possible suite.

The Rain : la saison 3 était la dernière.

The Society : la série est annulée malgré l'annonce d'une saison 2. La plateforme a finalement décidé de ne pas donner de suite au show.

The Witcher : la saison 2 sera dispo le 17 décembre 2021.