Cursed : pas de saison 2, Netflix annule la série malgré les rêves de suite de Katherine Langford

Pas de saison 2 pour Cursed

Quasiment un an jour pour jour après la mise en ligne de la saison 1, Netflix s'est enfin prononcée sur l'avenir de Cursed, sa fameuse série portée par Katherine Langford qui réinvente la mythologie Arthurienne. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre après un silence aussi long, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Ainsi, c'est Deadline qui a révélé la nouvelle : "Il n'y aura pas de saison 2 pour Cursed". Plus décevant encore, ce n'est même pas la peine d'espérer voir la série se poursuivre ailleurs puisque "le casting a déjà été libéré [de ses contrats] afin de vaquer à d'autres projets". Autrement dit, aucune chaîne ou plateforme ne pourra récupérer le projet et la suite ne pourra donc se faire qu'au travers de notre imagination !

Les acteurs voulaient une suite

Une véritable déception pour les fans, d'autant plus que les acteurs étaient déjà prêts à raconter de nouvelles histoires. Katherine Langford (Nimue) le révélait à ET l'an passé, "Cette saison 1, ce n'est que le début. Nous n'avons réellement vu que le haut de l'iceberg. Ces légendes arthuriennes sont tellement énormes et d'une certaine façon, ce n'est que le début de très nombreuses aventures".

Même son de cloche du côté de Devon Terrell - l'interprète du roi Arthur, qui n'imaginait pas voir la série s'arrêter aussi tôt. Auprès de Digital Spy, le comédien confessait récemment qu'il voyait sur le long-terme avec Cursed, "L'épisode 10, qui était mon épisode préféré quand je l'ai lu, m'a fait me dire, 'Oh, wow. Tout cet univers n'en est potentiellement qu'à ses débuts. (...) Il y a tellement de la place pour plus de choses. J'ai le sentiment qu'il ne s'agit que du début, on vient seulement de gratter la surface de ce que cette série pourrait être".

Entre la météo pourrie et cette annulation (sans oublier le Covid-19), l'été 2021 est décidemment à oublier.