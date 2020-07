Cursed saison 2 : quelle suite pour la série ? Les acteurs se confient

Une saison 2 de Cursed - la nouvelle série de Netflix portée par Katherine Langford, verra-t-elle prochainement le jour sur la plateforme ? Ce n'est pas impossible. Devon Terrell - l'interprète du roi Arthur, le révèle à Digital Spy, il est persuadé que cette histoire ne fait que commencer.

Une saison 2 de Cursed toujours pas commandée

"L'épisode 10, qui était mon épisode préféré quand je l'ai lu, m'a fait me dire, 'Oh, wow. Tout cet univers n'en est potentiellement qu'à ses débuts" confie-t-il ainsi, avant d'expliquer plus loin, "Je trouve que tout prend son sens à la fin. Je trouve ça incroyable la façon dont les créateurs ont mis en place tout ça. [La saison 1] nous faisait rencontrer ces personnages et maintenant, c'est comme si on tendait vers leurs légendes, leurs mythologies..."

Cependant, même s'il apparaît difficile de ne pas imaginer de suite à Cursed, Devon Terrell l'assure, il ne sait strictement rien à ce sujet, "Une saison 2 ? Je croise les doigts. J'espère que tout le monde regardera la série. Il y a tellement de la place pour plus de choses. J'ai le sentiment qu'il ne s'agit que du début, on vient seulement de gratter la surface de ce que cette série pourrait être".

Quel avenir pour les personnages ?

Mais alors, à quoi pourrait bien ressembler cette saison 2 ? Quelles nouvelles intrigues pourraient être réservées aux héros ? Ne comptez pas sur Devon Terrell pour le savoir. Là où les fans s'interrogent déjà sur la direction prise par les personnages dans le final, l'acteur confesse, "Je ne sais même pas où va mon personnage. Tom Wheeler [le showrunner] ne m'a rien dit." Cependant, il le dévoile ensuite au Hollywood Reporter, Arthur semble tout simplement suivre son destin, "Je pense qu'il va principalement en apprendre beaucoup plus sur lui en tant que potentiel leader." Avec qui ? Comment ? Le mystère reste entier.

Mais Devon Terrell n'est pas le seul comédien à être dans le flou concernant la suite. Interrogée sur la saison 2, Shalom Brune-Franklin (Morgane) confie également ne rien savoir, mais avoir néanmoins quelques envies liées au dernier épisode, "Peut-être qu'une collaboration avec Merlin pourrait-être intéressante à voir. J'aimerais vraiment voir ce qu'il pourrait se passer si... Rah, je suis si nulle quand il s'agit de gérer les spoilers, mais j'ai envie de savoir ce qu'il se passe avec Soeur Iris." De même, l'actrice précise, "Et je veux aussi voir ce qu'il se passe avec Nimue". De quoi sous-entendre que le personnage de Katherine Langford n'est donc pas morte ? A suivre...