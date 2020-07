Cursed : une saison 2 possible ? Katherine Langford et le showrunner répondent

Cursed nous replonge dans la légende arthurienne à travers l'histoire de Nimue. Au fil des 10 épisodes de la saison 1 (découvrez notre avis sur la série), le personnage joué par Katherine Langford en apprend plus sur son passé et décide de se mettre en danger pour sauver les siens. A la fin de l'épisode 10, le destin de l'héroïne était laissé en suspens : alors que les Paladins Rouges s'apprêtaient à attaquer Morgane (Shalom Brune-Franklin) et Merlin (Gustaf Skarsgård), elle s'interposait et était touchée par une flèche avant de tomber dans une rivière en contrebas.

"Ce n'est que le début"

Une scène qui laisse donc penser que Nimue est morte mais il se peut bien que ce ne soit pas le cas. Après tout, Cursed se déroule dans un monde rempli de magie. Une chose que semble confirmer Katherine Langford. L'actrice révélée dans 13 Reasons Why a été interrogée par Entertainment Tonight sur une possible saison 2 et dévoile que les épisodes disponibles sur Netflix ne sont "que le début". "Nous n'avons réellement vu que le haut de l'iceberg. Ces légendes arthuriennes sont tellement énormes et d'une certaine façon, ce n'est que le début de très nombreuses aventures" explique l'actrice.

Un sentiment que partage le showrunner et auteur du roman, Tom Wheeler. "L'histoire de Nimue a toujours été imaginée comme étant une histoire épique en plusieurs parties" a-t-il assuré à Bustle, laissant entendre que l'héroïne devrait bien survivre. Mais Tom Wheeler indique aussi que Netflix n'a pour l'instant pas pris de décision quant à une possible saison 2. "Je ne peux pas dire si l'histoire de Nimue continuera en livre ou en série mais elle continuera" a-t-il confié. Reste à savoir si Cursed va convaincre les abonnés de la plateforme. La série est en tout cas n°1 du top 10 des programmes les plus populaires de la plateforme en France ce samedi 18 juillet.