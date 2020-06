13 Reasons Why saison 4 : Katherine Langford n'est pas vraiment revenue et elle explique pourquoi

Katherine Langford trop occupée sur le tournage de Cursed

Dans une interview donnée à la presse, Katherine Langford a expliqué qu'elle était au courant que la série allait utiliser d'anciennes scènes pour faire revenir Hannah et a expliqué la raison pour laquelle elle n'a pas pu tourner de nouvelles scènes : elle était trop occupée sur le tournage de Cursed, sa nouvelle série qui débarque sur Netflix le 17 juillet prochain. "J'étais toujours en train de tourner Cursed et je ne pouvais pas aller tourner quoi que ce soit d'autre" a confié l'actrice comme le rapporte DigitalSpy.

Katherine Langford avoue même ne pas encore avoir terminé de regarder la troisième saison de 13 Reasons Why. "C'est drôle car je n'ai pas vu la saison 3 ou la saison 4, je suis en train de regarder les deux saisons maintenant que le chapitre est terminé. Je suis très fière de tous les acteurs et on est toujours proches. Je savais déjà ce qui allait se passer et je suis tellement fière d'eux." a-t-elle confié.