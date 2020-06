13 Reasons Why saison 4 : 8 intrigues frustrantes (et énervantes)

Après le suicide d'Hannah (Katharine Langford) en saison 1, les conséquences de sa mort en saison 2 puis la mort de Bryce (Justin Prentice) en saison 3, la saison 4 de 13 Reasons Why devait, selon la bande-annonce, explorer les conséquences du secret des ados qui ont fait porter le chapeau à Monty (Timothy Granaderos), mort en prison. Mais cette quatrième - et dernière - saison de la série de Netflix a surtout beaucoup été centrée sur Clay (Dylan Minnette) plutôt que sur la quête de Winston (Deaken Bluman) pour innocenter Monty. Et ce n'est pas la seule chose qui nous a frustré.

1. Des cliffhangers pour rien

Tous ceux qui regardent des séries connaissent la technique du cliffhanger : terminer un épisode sur un gros suspense pour pousser le spectateur à regarder la suite sans attendre. Sauf que quand on en abuse, ça devient franchement saoulant. La saison 4 de 13 Reasons Why en est le parfait exemple avec plusieurs gros cliffhangers... quasiment ignorés dès le début de l'épisode suivant. On pense par exemple à l'accident de voiture de Clay et Zach (Ross Butler) à la fin de l'épisode 5. Oui il est très impressionnant mais au début de l'épisode 6, on a déjà bien tourné la page puisque Zach s'en sort avec seulement un bras dans le plâtre. Pourquoi créer une telle scène choc si on ne s'en sert pas ensuite ? Idem pour la fin de l'épisode 7 dans laquelle on entend un coup de feu alors que Clay et Justin (Brandon Flynn) se sont interposés face à un vendeur d'armes à feu pour "protéger" Tyler (Devin Druid) qui, en réalité, travaille avec la police. Ok, on comprend qu'il fallait faire durer le suspense sur l'identité du mort mais quand même...

2. TROP DE FANTÔMES

On a écrit en majuscules car franchement, on en a eu tellement marre ! Déjà en saison 2, quand Clay parlait au fantôme d'Hannah, on était au bord de la saturation. Mais là, c'est encore pire ! Non seulement Clay parle aux fantômes de Bryce et Monty mais il n'est pas le seul puisque Jessica, toujours hantée par Bryce, s'y met aussi. Et il y a tellement de scènes de ce genre que les scénaristes ont même trouvé important de glisser cette ligne de dialogue de la part de Clay dans le dernier épisode : "C'est pas que je voie des fantômes, ce que je fais c'est que j'imagine des personnes mortes et ce que je voudrais leur dire". Quoiqu'il en soit, c'est relou.

3. Clay et ses problèmes mentaux

Depuis le tout début de la série, la santé mentale de Clay a beaucoup intrigué les internautes surtout que ses parents avaient évoqué ses séances passées avec un psychologue. Après tous les traumatismes traversés, Clay n'allait vraiment pas bien pour cette saison 4. Mais toute l'intrigue autour du personnage a été mal amenée et mal expliquée... et surtout mal conclue. On comprend bien qu'il souffre d'anxiété et de dépression mais pourquoi ne pas avoir évoqué plus en profondeur ses "absences". Son psy joué par Gary Sinise lui apprend dans l'épisode 8 que c'est lui qui a détruit la voiture du proviseur et Clay comprend alors qu'il est aussi responsable du tag, qu'il a effrayé ses camarades dans la cabane ou bien qui a détruit les caméras à l'école sans pour autant s'en souvenir. Mais le nom de sa maladie et même un possible traitement ne sont pas clairement évoqués.