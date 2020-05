13 Reasons Why saison 4 : la bande-annonce qui tease du sang et des larmes

C'est officiel depuis plusieurs mois déjà : 13 Reasons Why prend fin avec sa saison 4, après une troisième saison très critiquée. Souvenez-vous, on y découvrait que Bryce (Justin Prentice) avait été tué par Alex (Miles Heizer) et ses amis décidaient de l'aider à s'en sortir en accusant Monty (Timothy Granaderos), tué en prison. Une chose à laquelle ne croyait pas Winston (Deaken Bluman) de qui Monty s'était rapproché.

"Monty a été piégé"

Ça va chauffer pour les lycéens du Liberty High dans la saison 4 de 13 Reasons Why qui débarque le 5 juin sur Netflix ! Comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce, nos héros vont devoir faire face à une révélation anonyme lourde de conséquence : "Monty a été piégé" peut-on lire sur un tag au lycée. Une révélation d'autant plus dangereuse que Clay (Dylan Minnette), Justin (Brandon Flynn), Jessica (Alisha Boe) et les autres ont beaucoup à perdre si leur secret venait à être découvert. A commencer par la liberté... De son côté, Winston, persuadé de l'innocence de Monty, va mener son enquête et pourrait bien s'avérer très dangereux.

Du sang et des larmes

Cette première bande-annonce de l'ultime saison de 13 Reasons Why tease beaucoup de drame (pas étonnant puisque les acteurs ont confié qu'il y aurait de nombreux moments choquants) mais aussi un Clay en proie aux visions et aux cauchemars. On peut même le voir devant... un corps. Ça n'annonce rien de bon... Le personnage de Dylan Minnette sera désormais suivi par un psychologue joué par Gary Sinise qui voudra percer ses secrets. On en tremble déjà pour lui !